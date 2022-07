Forze fresche in Questura a tutela della sicurezza della collettività

La città di Padova vede il suo parco poliziotti aumentare di 18 unità, quattro donne e 14 uomini. Si tratta di agenti in prova della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Padova al termine del 216. corso per Allievi agenti che si è svolto nelle scuole di Polizia di Abbasanta, Caserta, Alessandria, Brescia, Pescara, Piacenza, Nettuno, Pescara, Spoleto e Peschiera del Garda. Oggi, 2 luglio 2022, sono stati salutati dal questore Antonio Sbordone che gli ha riferito: "Sono lieto di darvi il benvenuto in Questura ed in questa bellissima città, dove sono certo che troverete piena realizzazione personale e professionale. Vi aspettano giornate di impegnativo lavoro, ma anche di grandissima soddisfazione che arriverà quando percepirete la vicinanza e l'affetto che i padovani riservano alle Forze di Polizia, sostenendone ed incoraggiandone l'azione a tutela della pubblica sicurezza". Dopo il 20 agosto gli agenti diventeranno effettivi e rimarranno in servizio a Padova.