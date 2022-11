Un albero in ricordo dei Caduti della Polizia di Stato

In occasione della giornata di ricordo dei defunti, oggi, 2 novembre in piazzetta Palatucci davanti all’ingresso della Questura di Padova, si è tenuta la cerimonia in onore dei caduti della Polizia di Stato, alla presenza del questore di Padova Antonio Sbordone, del prefetto Raffaele Grassi, del sindaco e presidente della Provincia di Padova Sergio Giordani e del dirigente del Compartimento Polizia Stradale Veneto, Santi Allegra.

La cerimonia

Quest’anno, a differenza dei precedenti, a seguito della deposizione di una corona d’alloro a fianco della lapide dedicata ai caduti della Polizia, si è proceduto allo scoprimento di una targa commemorativa posta ai piedi di un albero da poco piantato nei pressi del sottopasso delle Gualchiere. Il nuovo albero, una Parrotia persica originaria di una catena montuosa dell’Iran e dell’Azerbaigian meridionale chiamata Persian Ironwood, albero di ferro persiano, è stato voluto d’intesa con l’amministrazione comunale, ed è dedicato al ricordo dei caduti della Polizia di Stato. Nel corso della cerimonia il cappellano della Polizia don Ulisse Zaggia ha pronunciato toccanti parole di preghiera e benedizione. Alla commemorazione hanno presenziato i funzionari di Polizia, i poliziotti e il personale civile della Questura e l’Anps.