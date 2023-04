Raddoppiati in un anno il numero di passaporti rilasciati dalla Questura

La Polizia di Padova ha reso noto alcuni dati significativi dell'attività svolta dal primo aprile del 2022 al 31 marzo di quest'anno. Uno degli argomenti più interessanti, oltre all'ordinaria attività di controllo del territorio, repressione dei reati contro il patrimonio e lotta allo spaccio di stupefacenti, è quello dei passaporti che negli ultimi mesi ha creato più di un malumore tra tutti coloro che hanno bisogno di questo prezioso documento di viaggio e hanno dovuto fare i conti con le tempistiche. Ebbene, i numeri sono da record visto che in un anno sono stati rilasciati 34.567 passaporti. Nel periodo precedente era stati la metà, 17.087.

Divisione di Polizia amministrativa e sociale

Nello stesso ambito dedicato al rilascio passaporti, le altre voci riportate riferiscono tra l'altro che sono state concesse 184 autorizzazioni per la detenzione di armi ed esplosivi. Sono stati rilasciati e rinnovati 3.248 permessi di porti di fucile a fronte di 63 sospensioni. Sempre in tema di armi sono state 23 le autorizzazioni per il trasporto di armi e 12 le sospensioni di licenze di esercizi commerciali per gravi problematiche legate all'ordine pubblico e alla presenza all'interno di malavitosi.

Ufficio immigrazione

In un anno la Polizia ha autorizzato 85.312 permessi di soggiorno. Le voci che spiccano sono 34.831 per motivi familiari e 22.783 per lavoro subordinato. Le carte di soggiorno assegnate sono state 36.023. Sul fronte della legalità, 23 sono stati gli stranieri accompagnati alla frontiera mentre 177 sono stati gli stranieri accompagnati in centri.

Attività operativa

Si segnalano 344 arresti, 2.295 denunce, 100.404 persone identificate. Sul fronte droga, sono stati sequestrati 15,128 chili di eroina, 41,25 di cocaina, 7,6 di hashish, 11,38 di marijuana e quasi due chili di droghe sintetiche. Questo tipo di attività è pressochè quotidiana in considerazione dell'abbassamento dell'età degli assuntori e del costante turnover che la malavita è in grado di esercitare per mettere su piazza la sostanza stupefacente.

Polizia Stradale

Gli agenti hanno ritirato complessivamente 439 patenti a fronte di 12.732 veicoli controllati, che hanno portato alla contestazione di 16.604 infrazioni. Quello che balza agli occhi è il dato delle patenti ritirate per guida in stato d'ebbrezza che sono 316 su un totale di 439. Sul fronte degli incidenti stradali si segnalano 556 interventi. In dieci casi lo schianto ha dato esiti mortali. A fronte delle infrazioni registrate in strada gli agenti della Polizia locale hanno decurtato 28.949 dalle patenti e sequestrato 229 anni trovate senza copertura assicurativa. Sono infine 3.275 i sanzionati che sono stati sorpresi a correre in auto a velocità ben superiori rispetto a quelle consentite.