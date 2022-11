La Polizia in prima linea a difesa delle donne e contro ogni violenza

Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”, la Questura di Padova si accenderà di arancione e sarà presente con uno stand dedicato, all’angolo di via Oberdan con piazza dei Frutti, per sensibilizzare sul tema e far conoscere ai cittadini quali sono gli strumenti concreti che la Polizia di Stato utilizza per aiutare le vittime e agire in prevenzione con la finalità di neutralizzare le condotte offensive e violente.