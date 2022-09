Il servizio al pubblico della Questura diventa telematico

La Polizia di Stato di Padova informa che da oggi, 20 settembre, l’Ufficio Relazioni con il pubblico della Questura si rinnova e diventa telematico, per soddisfare tempestivamente ed in modo il più soddisfacente possibile, le esigenze di informazione e di comunicazione dei cittadini che lo richiedono, offrendo un servizio al passo con i tempi.

I servizi

L’U.R.P. rilascia informazioni all’utenza sui compiti svolti e i servizi forniti dalla Polizia di Stato a Padova, sull’organizzazione e dislocazione degli Uffici, sui giorni ed orari di apertura degli sportelli aperti al pubblico, sulla documentazione necessaria e sulla procedura prevista per ottenere le autorizzazioni di polizia e da oggi, grazie alla presenza di personale qualificato, gestirà le comunicazioni con il cittadino mediante

- indirizzo mail: urp.quest.pd@pec.ps.poliziadistato.it e utenza telefonica: 049-833333

- indirizzo mail: immig.quest.pd@pecps.poliziadistato.it e utenza telefonica 049-8282452

Per tutti coloro che avessero necessità, sarà possibile comunque, previo appuntamento da richiedere telematicamente o telefonicamente, interloquire di persona presso gli uffici della Questura in piazzetta Palatucci.