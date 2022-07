Violenze domestiche in aumento, si moltiplicano i provvedimenti restrittivi della Questura

Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori. Parole che fanno paura e mettono i brividi, ma che sono sempre più attuali. Di fronte a questi comportamenti che mettono a rischio figure fragili e che costringono le vittime a modificare le proprie abitudini di vita, la Polizia di Stato sta da tempo lavorando senza sosta per tutelare tutte quelle figure che vivono in una condizione di oggettivo pericolo. A Padova il personale della Divisione Anticrimine della Questura dall'inizio del 2022 ha già notificato 40 provvedimenti di ammonimento ad altrettante persone che non rispettano le più elementari regole di convivenza. Di queste 23 riguardano casi di violenza domestica avvenuta in ambito familiare e 17 atti persecutori. Nello stesso periodo dello scorso anno si registrarono sette ammonimenti per violenza domestica e 20 per atti persecutori.

All’interno del quadro legislativo di riferimento, l’ammonimento è un provvedimento amministrativo particolarmente efficace mirato a bloccare l’escalation di violenza che troppo spesso degenera in fatti criminosi più allarmanti sfociando, nelle situazioni più gravi, in veri e propri episodi di maltrattamenti e nei casi estremi addirittura di femminicidio.



Le persone destinatarie dei provvedimenti vengono inoltre invitate a seguire un percorso trattamentale presso centri specializzati presenti sull’intero territorio della provincia con lo scopo di intraprendere un’attività rieducativa e di recupero sotto un punto di vista psicologico e sociale. La Questura di Padova ricorda a tal fine il possibile ricorso all'applicazione per cellulari “Youpol” in uso alla Polizia di Stato, totalmente gratuita e a richiesta dell’utente anonima, che oltre a offrire al cittadino la possibilità di richiamare l’attenzione delle Forze dell’Ordine su episodi di bullismo e di spaccio, è stata finalizzata anche alla segnalazione dei fenomeni di stalking e di violenza tra le mura domestiche.