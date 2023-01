Colpisce con un pugno il ristoratore per rapinare l'incasso: bloccato e arrestato

La rapina non si è consumata e il bandito è finito in manette. E' successo tutto nella notte tra il 9 e il 10 gennaio in corso del Popolo a Padova.

La cronaca

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile di Padova un uomo di 31 anni di Mestrino ieri notte quando ormai il locale stava per chiudere, ha fatto irruzione all'interno di un ristorante cinese di corso del Popolo. Per asportare il denaro contenuto nel registratore di cassa, non ha esitato a sferrare un pugno in faccia al figlio del titolare dell'esercizio commerciale. Ne è nata una breve colluttazione al termine della quale la vittima nonostante fosse stordito dal pugno preso è riuscito a bloccare il bandito e a chiamare il 112. In pochi minuti sul luogo della segnalazione sono arrivati i militari dell'Arma. Il malvivente è stato identificato e accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito il trentunenne è stato arrestato per tentata rapina. I soldi che era riuscito a trafugare dal registratore di cassa sono stati restituiti ai legittimi proprietari.