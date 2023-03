Rapina in stazione con il coltello la vigilia di Natale, identificato il bandito: ha 17 anni

Rapinava giovani vittime nelle stazioni ferroviarie minacciandole con coltello a serramanico. Un diciasettenne è stato arrestato. A seguito di attività di indagine avviata di iniziativa e successivamente diretta dalla Procura per i minorenni di Venezia, i poliziotti della Sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nei confronti di un minore di 17 anni residente nel veronese, individuato quale autore di alcune rapine commesse con l’uso di un coltello a serramanico.

Cosa è successo

Il minore, già sottoposto lo scorso gennaio alla più tenue misura cautelare del collocamento in comunità sempre in relazione alla perpetrazione di tre ulteriori episodi di rapina aggravata dall'uso dell’arma, è stato individuato dagli agenti in relazione ad un ulteriore, analogo episodio delittuoso consumato la vigilia di Natale a Padova. Nell’occasione, accompagnandosi ad altri due giovani, che al momento non hanno ancora un'identità precisa, il minore aveva avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria un diciannovenne, puntandogli un coltello all'addome, e gli aveva prima frugato nelle tasche e poi sottratto il portafogli con una somma di poco inferiore ai 100 euro.

La denuncia e le indagini

Ricevuta la denuncia del grave fatto ed ottenuta da parte della stessa vittima una prima sommaria descrizione degli ignoti autori, gli agenti hanno analizzato alcune immagini videoregistrate da impianti privati e pubblici della zona, fino a risalire ai probabili autori, ovvero a riconoscerne uno in particolare, già distintosi per condotte analoghe. Il diciassettenne, residente in provincia di Verona, aveva infatti già agito con modalità analoghe, rendendosi responsabile di altre rapine commesse nei pressi di stazioni ferroviarie, in danno di altri giovani e sotto la minaccia di coltello a serramanico. Dopo aver sottratto il denaro alle vittime si dava alla fuga con il primo treno in transito. Proprio in ragione di tale sua spregiudicatezza nell'utilizzare l'arma anche in contesti affollati, ne è stata disposta questa volta la custodia in un istituto penale per Minorenni.