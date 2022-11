Donna di 39 anni spintona le guardie dopo il furto: arrestata per rapina

Movimentato arresto ieri sera, 18 novembre al supermercato Conad all'interno del centro commerciale Giotto di via Venezia a Padova.

I fatti

I carabinieri della Radiomobile sono intervenuti a seguito dell'allarme lanciato dal personale di vigilanza del market. Nei guai è finita una donna di 39 anni residente a Valdagno in provincia di Vicenza, già nota alle forze dell'ordine. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'indagata, dopo essersi impossessata di capi d'abbigliamento per un bottino complessivo di 100 euro, dopo essersi liberata delle placche antitaccheggio per eludere i sistemi d'allarme, avrebbe superato il varco delle casse senza pagare. Non sapeva la donna, tuttavia, che tutti i suoi spostamenti erano stati monitorati dal personale di vigilanza del Conad. Le guardie le hanno intimato di fermarsi, ma la trentanovenne ha tentato un improbabile fuga. Una volta fermata ha cominciato a spintonare il personale, ma è stata resa inoffensiva. Dopo essere stata identificata dai carabinieri la donna è stata perquisita. Oltre alla refurtiva in una borsa occultava anche un coltello a serramanico che è stato sequestrato. Terminate le formalità di rito è stata arrestata in attesa del rito per direttissima.