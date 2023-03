Fingono di vendergli la frutta, ma lo rapinano: in manette due volti noti alla giustizia

Finti venditori di frutta, hanno cercato la persona giusta da derubare poi sono entrati in azione. Hanno rapinato un uomo di 73 anni, ma poche ore dopo stato stati arrestati. Mattinata movimentata oggi 2 marzo a cavallo tra Rubano e l'area periferica di Padova. In manette sono finiti due napoletani di 33 e 46 anni già noti alle forze dell'ordine. Sono stati accompagnati, al termine delle formalità di rito, alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. La vittima, seppur sotto choc, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

La dinamica dei fatti

Attorno alle 9 in via della Provvidenza un uomo di 73 anni residente in zona è stato avvicinato da due uomini a bordo di un furgone. Gli hanno proposto di acquistare della frutta che custodivano nel furgone. La vittima preso alla sprovvista è stato distratto per qualche frazione di secondo. Tanto è bastato ai due banditi per sfilargli dal portafogli 350 euro. Il cittadino si è subito reso conto di essere stato derubato e si è messo ad urlare. Mentre i malviventi sono risaliti sul mezzo e si sono dati alla fuga, per qualche metro si è anche aggrappato alla portiera del passeggero nel tentativo di bloccarli, poi ha dovuto desistere.

La svolta

Seppur dolorante e spaventato la vittima della rapina non ha perso la lucidità e ha subito chiamato il 112. Ai carabinieri ha dato informazioni precise sul modello di furgone e un sommario identikit dei due malviventi. E' scattata in pochi minuti un'autentica caccia all'uomo che ha sortito gli effetti sperati un paio d'ore dopo in corso Australia a Padova dove una pattuglia dei carabinieri della stazione di Prato della Valle ha intercettato il furgone sospetto e gli ha imposto l'alt. Ormai scoperti i due napoletani non hanno opposto alcuna resistenza. Sono stati accompagnati in caserma per essere identificati e al termine delle formalità di rito sono stati arrestati. Commosso per il felice esito dell'attività investigativa, la vittima della rapina ha ringraziato l'Arma per l'attività svolta.