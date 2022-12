Cazzotti in faccia e spray urticante negli occhi: baby rapinatrici crescono

Spray negli occhi e pugni in faccia. Rapinatrici senza scrupoli, giovanissime, ma non per questo meno pericolose. Stiamo parlando di una diciottenne padovana e della complice minorenne che ieri sera, 4 dicembre, sono state fermate dai carabinieri della Radiomobile di Padova. Per la più grande è scattato l'arresto, l'altra è stata denunciata in stato di libertà.

Le scorribande

Secondo i carabinieri le due donne il 2 dicembre sono entrate in un supermercato di piazza Mazzini e dopo aver rubato negli scaffali della merce sono giunte alle casse. Scoperte dal personale del negozio non hanno esitato a spruzzare dello spray urticante contro una dipendente e a colpirne un'altra con un pugno in faccia. Poi la fuga lungo le strade del centro con la refurtiva in borsa. Ieri altro episodio contestato a loro carico: sono entrate dentro un bar di corso del Popolo e hanno rubato una bottiglia di birra prima di far perdere le proprie tracce. I nodi però sono venuti al pettino nel tardo pomeriggio quando una delle responsabili di un bar di piazza Mazzini ha chiamato il 112 in quanto due donne da più minuti si trovavano chiuse nel bagno del locale e non rispondevano alle sollecitazioni del personale. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i militari della Radiomobile che sono riusciti a farsi aprire la porta. A questo punto le due donne hanno cominciato ad offendere il personale in divisa e a fare di tutto per evitare di essere identificate. La diciottenne è finita in manette, la più piccola è stata denunciata.