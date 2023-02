Hanno massacrato di botte un connazionale per debiti di gioco: due arresti

Il 12 luglio del 2020 in via Nona Strada a Padova due cinesi hanno portato a termine una spedizione punitiva nei confronti di un loro connazionale, un imprenditore di 45 anni. Dalla ricostruzione il loro scopo era di recuperare un credito di 30mila euro maturato nel mondo del gioco d'azzardo. Durante la brutale colluttazione il malcapitato è stato rapinato di un orologio che teneva al polso del valore di 48mila euro. Terminata tutta l'attività d'indagine per i due indiziati di reato è giunto ora il conto da pagare con la giustizia.

Cosa è successo

Gli agenti della Squadra mobile hanno notificato due ordini di carcerazione emessi dalla Procura di Padova nei confronti di Rong Fu di 46 e Junpin Lin di 44 anni. Devono rispondere in concorso di rapina, lesioni, danneggiamento, estorsione. Rong Fu dovrà rispondere anche di ricettazione in relazione all'acquisto e alla detenzione per la successiva vendita a suoi connazionali di carte d'identità e patenti di guida romene contraffatte utilizzate per formalizzare l'avviso di attività commerciali. Ogni documento venduto, secondo l'accusa gli fruttava la somma di 2.500 euro. Al termine delle formalità di rito la coppia orientale è stata tradotta in carcere a Padova. Rong Fu deve scontare una pena di 4 anni e due mesi, Junpin Lin di 2 anni e nove mesi.