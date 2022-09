Aggrediscono un coetaneo e lo rapinano: denunciati due minorenni

Secondo l'accusa hanno rispettivamente 15 e 16 anni gli autori della rapina avvenuta all'Arcella lo scorso 7 settembre. Nell'occasione due giovani hanno avvicinato un altro ragazzo di 16 anni e al termine di una breve colluttazione sono fuggiti asportandogli le cuffie bluetooth

I fatti

La vittima subito dopo i fatti ha avvisato la famiglia di quanto era accaduto. Ne è seguita la denuncia ai carabinieri. In pochi giorni, grazie agli spunti investigativi raccolti, l'ausilio della videosorveglianza e informazioni raccolte in strada negli ambienti giovanili, i carabinieri di Padova oggi 10 settembre hanno identificato i presunti colpevoli.

Rapina in concorso

I due minorenni sono stati denunciati in concorso per rapina alla Procura per i Minorenni di Venezia. Nel medesimo contesto gli investigatori dell'Arma stanno ora cercando di capire se la coppia possa essere colpevole anche di precedenti reati che si sono consumati in città sempre in ambienti giovanili.