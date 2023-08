Spintona un vigilantes per rubare i cosmetici: arrestato per rapina

Un tunisino di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina in pieno centro a Padova. E' successo ieri pomeriggio, 2 agosto al Pam di piazzetta Garzeria. L'indagato non appena è stato scoperto, pur di guadagnarsi la fuga, ha spinto il vigilantes con l'obiettivo di rubare cosmetici dal supermercato. L'allarme al 112 è stato tempestivo e sul luogo della segnalazione si sono portati i carabinieri della stazione di Prato della Valle. Quello che doveva essere un furto, dunque si è trasformato in rapina.

Cosa è successo

L'allarme è scattato grazie ad una chiamata al 112 da parte di una cassiera che ha visto il tunisino oltrepassare la cassa senza pagare e dopo aver picchiato l'addetto alla vigilanza. Il nordafricano è stato bloccato dallo stesso vigilantes e affidato ai carabinieri. Davanti al personale in divisa ha provato a negare ogni addebito, ma a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di cosmetici per un bottino di 142 euro che aveva occultato nel suo zaino. La refurtiva è stata riconsegnata ai responsabili del supermercato, mentre il tunisino è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo.