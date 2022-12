Rapinatore solitario colpisce all'ufficio postale, ma un cittadino 007 lo incastra

Si è presentato all'ufficio postale di via Pontevigodarzere a Padova con un cappellino in testa, una mascherina e un paio di occhiali. In mano un paio di forbici.

Rapina

Rapina oggi alle 12,45 quando all'interno dello sportello vi erano una decina di persone e due cassiere. Il bandito si è subito portato alle casse e con la minaccia dell'arma si è fatto consegnare il contante. Tutti i presenti sono fuggiti spaventati. Tra loro un cliente che è ha subito chiamato il 113 riferendo alla centrale operativa della polizia cosa stesse accadendo.

L'arresto

In pochi minuti una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura è arrivata sul luogo della segnalazione. Il testimone è stato bravo a riferire in tempo reale dove stesse fuggendo a piedi il rapinatore e poche centinaia di metri dopo i poliziotti l'hanno acciuffato. L'uomo, un sessantenne con svariati precedenti alle spalle, non ha opposto alcuna resistenza. E' stato disarmato e portato negli uffici della Questura. In tasca aveva oltre 1000 euro poco prima asportati dalle poste. Terminate le formalità di rito è stato associato con l'accusa di rapina aggravata alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria.