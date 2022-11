Morde il vigilantes per guadagnarsi la fuga, ma viene bloccato

Ladro al supermercato scoperto dal personale di vigilanza e consegnato ai carabinieri. E' successo ieri, 15 novembre, al supermercato Interspar di via Pontevigodarzere a Padova.

I fatti

I carabinieri della Radiomobile hanno denunciato un uomo di 29 anni residente a Segusino (Treviso). Quest'ultimo, dopo aver occultato in uno zaino alcuni generi alimentari, ha tentato di "saltare" le casse per dileguarsi senza pagare. Intercettato dal personale di vigilanza l'indagato non ha esitato a spintonare una guardia e a morderlo ad una mano per tentare di scappare. L'allarme al 112 è stato tempestivo. Il ventinovenne dopo essere stato identificato è stato accompagnato negli uffici del Comando di via Rismondo e al termine delle formalità di rito denunciato per rapina. La refurtiva, alla chiusura degli atti, è stata restituita ai legittimi proprietari.