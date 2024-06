Ruba al supermercato e minaccia il personale: bloccato dai carabinieri

Non si ferma l'attività dell'Arma tesa a stroncare ogni forma di reato e a garantire la sicurezza di residenti e commercianti. Nella giornata di ieri, 27 giugno, a Padova, i carabinieri hanno denunciato tre persone in altrettante attività. L'attività ha interessato le zone più a rischio degrado del centro e dell'immediata periferia. Tale servizio, su scelta del comando provinciale verrà ripetuto senza sosta anche nei prossimi giorni.

Il racconto

Durante i servizi gli equipaggi della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno denunciato in stato di libertà per rapina impropria un 25enne originario del veneziano, residente in città, già noto alle forze dell’ordine, poiché dopo aver asportato due bottiglie di birra ed una confezione di frutta secca dall’interno di un supermercato di via Guasti, sorpreso dal personale della vigilanza al fine di guadagnarsi la fuga lo ha minacciato riuscendo a raggiungere l’esterno dell’esercizio, dove è stato bloccato dai militari prontamente intervenuti. Quanto sottratto è stato restituito ai responsabili del negozio. Nei guai per detenzione ai fini di spaccio è finito un uomo di 57 anni originario di Este, già noto alle forze dell’ordine, poiché fermato per un controllo in via Monte Grappa e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane contenenti complessivamente 10,5 grammi di hashish e un grammo di eroina. Quanto rinvenuto è stato sequestrato. Il terzo denunciato del maxi servizio di ieri è stato un tunisino di 24 anni. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale. Lo straniero, irregolare, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in via Vigonovese essendo sprovvisto di documenti,ha fornito agli operatori false generalità sull’identità personale, che sono state poi accertate a seguito di fotosegnalamento.