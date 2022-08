Rapina in villa alla Mandria, controlli intensificati per arrestare i colpevoli

Mentre la coppia di anziani picchiata e rapinata giovedì sera, 18 agosto 2022, in una villa non distante da via Armistizio alla Mandria, sta cercando a poco a poco di riprendersi dallo choc e dalle ferite riportate, i vertici della Questura hanno fatto sapere che è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, in particolare nelle ore serali e notturne, anche attraverso lo svolgimento di mirati posti di controllo alla ricerca di veicoli e persone sospette secondo una pianificazione che coinvolgerà oltre alla Polizia di Stato anche Carabinieri e Guardia di Finanza.

Sotto il profilo dell’attività di polizia giudiziaria, gli uffici a ciò deputati stanno alacremente procedendo nelle indagini, non tralasciando alcuna pista investigativa grazie anche allo sviluppo degli elementi raccolti in sede di sopralluogo dalla Polizia Scientifica. Fotogrammi raccolti dalla videosorveglianza comunale, tracce lasciate dai quattro banditi nella casa degli anziani coniugi, potrebbero essere elementi decisivi per stringere il cerchio attorno al commando. L'obiettivo è quello di velocizzare i tempi d'azione per evitare che il manipolo di banditi possa avventurarsi in altre azioni criminali con tutte le conseguenze del caso. A preoccupare maggiormente è il fatto che il commando, a fronte di un bottino modesto trafugato, non ha esitato a malmenare due persone fragili mettendone di fatto a rischio la vita.