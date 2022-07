Un "bazar" di refurtiva occultata in una casa abbandonata: quattro denunciati

Un bazar di merce rubata, una donna armata di coltello e un bimbo ignaro di tutto di appena un anno in mezzo in un ambiente rinvenuto in condizioni igienico sanitarie precarie. Avevano scelto un'abitazione privata disabitata in via Canal a Padova non distante da piazza Mazzini, come rifugio per occultare refurtiva e trascorrere la notte. Sabato 23 luglio 2022 il "giocattolo" si è rotto. Gli agenti delle Volanti della Questura di Padova hanno avuto una segnalazione da alcuni passanti che hanno riferito di strani movimenti davanti ad una casa disabitata. L'intervento è stato tempestivo. I poliziotti delle Volanti, con la collaborazione dei colleghi del Commissariato Stangal, hanno trovato la porta del garage forzata e, al secondo piano della villetta, hanno trovato due persone algerine di 23 anni e due francesi, una donna di 21 e un uomo di 28 anni con la bimba di un anno. Uno degli abusivi è stato trovato in bagno a farsi una doccia e due a manomettere alcuni cavi dell'impianto elettrico. Nel giardinetto della casa è stata trovata un'auto Volkswagen parcheggiata con all'interno svariati computer, denaro contante e telefoni di dubbia provenienza. Un controllo accurato con la centrale operativa ha fatto emergere che si trattava di refurtiva rubata recentemente. Del blitz della casa disabitata è stata avvisata la legittima proprietaria che è subito andata in Questura a formalizzare denuncia. La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari, mentre i due algerini e i due francesi sono stati accompagnati negli uffici della Questura. Terminate le formalità di rito e le singole identificazioni gli stranieri sono stati denunciati in concorso per invasione di edifici, danneggiamento, ricettazione, furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. La donna francese, trovata in possesso di un coltello è stata indagata anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.