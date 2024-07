Fermati con uno zaino pieno di refurtiva in argento: due denunciati

Dopo decine di furti consumati tra Padova e Vigonza, l'attività investigativa inizia a dare i primi frutti. Alle primi luci dell’alba di martedì 2 luglio, durante l’ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Questura di Padova, un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha proceduto alla denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione di due cittadini romeni. Nelle fasi di un controllo d’iniziativa effettuato in via San Marco, gli agenti hanno notato due giovani i quali, aggirandosi lungo la pista ciclabile, hanno destato particolare sospetto nel trasportare in spalla un borsone molto ingombrante e vistoso. Alla vista della Volante gli stessi hanno accelerato l'andatura e hanno tentato di allontanarsi in direzione Vigonza per eludere il controllo.

Il controllo

Una volta fermati, alla richiesta di mostrare il contenuto del borsone, i giovani hanno riferito in un primo momento che al suo interno vi erano contenuti solo vestiti. Tuttavia, sotto uno primo strato di indumenti utilizzato per occultarne il contenuto, sono stati rinvenuti numerosi oggetti in argento la cui provenienza non era prontamente accertabile. Accompagnati in Questura per essere identificati, i due cittadini dell'Est sono risultati essere un 25enne e un 22enne di origine romena, senza fissa dimora, pregiudicati entrambi per reati contro il patrimonio. Alla richiesta di indicare dove avevano recuperato la refurtiva in argento, i due stranieri non hanno fornito alcuna spiegazione attendibile sui valori ritrovati in loro possesso, venendo così denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

La refurtiva

Tutto il materiale rinvenuto, consistente in pezzi di argenteria del peso complessivo di circa 14 chili, riportava la dicitura “800”, tipica dell’argento a 19 carati usato per realizzare posate, gioielli e altri manufatti, con un valore stimato di circa mille euro, presumibilmente provento di furto. Indagini in corso per comprendere se il materiale recuperato appartenga ad uno dei tanti furti avvenuti negli ultimi giorni a cavallo tra la zona est di Padova e l'immediata cintura padovana. La refurtiva è in Questura a disposizione di eventuali vittime che nei giorni scorsi avessero presentato denuncia di furto.