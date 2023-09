Esce di casa e non fa più ritorno: ore d'angoscia per le sorti di un ottantenne

Si è allontanato da casa e non ha più fatto rientro. Una famiglia di Padova sta vivendo ore d'angoscia per le sorti di un ottantenne di cui si sono perse le tracce. Il rischio concreto è che possa essere successo qualcosa di grave.

I soccorsi

I carabinieri della stazione di Padova Principale, unitamente ai Vigili del Fuoco stanno scandagliando la zona arginale del Bacchiglione all'altezza della Pantana. E' in atto una lotta contro il tempo per ritrovare in vita l'anziano. Per ovvi motivi gli inquirenti temono anche sia accaduto l'irreparabile, ma con più mezzi e uomini stanno facendo di tutto per salvare lo scomparso.