Un momento di preghiera e ricordo per l'agente Vincenzo Ravicini

Ventinove anni fa, il 13 dicembre 1993, dopo alcuni giorno trascorsi in bilico tra la vita e la morte, a causa di un incidente stradale capitato in corso Stati Uniti a Padova, è morto l'agente Vincenzo Ravicini.

I fatti

Il giovane agente della Polizia Stradale, da poco trasferito dalla Sottosezione autostradale di Verona Sud, reparto impegnato esclusivamente in servizi automontati, il giorno dello schianto stava effettuando il suo primo servizio in moto di scorta ad un carico eccezionale. Rientrando in sede, dopo un servizio lungo ed impegnativo in una giornata particolarmente fredda, probabilmente anche a causa delle condizioni climatiche, il giovane poliziotto ha perso il controllo della moto impattando violentemente contro il guardrail. Ha lasciato nel dolore una moglie giovanissima ed una bambina che ogni anno, insieme alla Polizia Stradale, lo ricordano in questo triste giorno.

Il ricordo

Oggi a San Bruson di Dolo in provincia di Venezia i colleghi hanno deposto un omaggio floreale con il quale il Capo della Polizia ha voluto far sentire la sua vicinanza alla famiglia. Alla piccola cerimonia ha partecipato anche il cappellano della Polizia di Stato di Padova don Ulisse Zaggia che in queste circostanze accompagna con la preghiera il ricordo del tragico evento.