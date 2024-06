Nel giardino condominiale un sacchetto con mezzo chilo di hashish

Un cittadino di Mortise ieri sera 24 giugno ha chiamato il 112 per riferire che nell'area verde condominiale vi era un sacchetto sospetto nascosto tra la vegetazione. La segnalazione è stata subito presa in carico da una pattuglia dell'Arma presente in zona che si è subito recata sul luogo dell'emergenza per gli opportuni accertamenti. Quando i carabinieri hanno aperto il sacchetto di nylon hanno trovato all'interno cinque involucri di hashish per un peso complessivo di 512 euro. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. Sono in corso accertamenti per capire di chi fosse e soprattutto a chi fosse destinata.

Piaga sociale

La frazione di Mortise si conferma tra le più critiche sul fronte dello spaccio di droga. I carabinieri, ma più in generale tutte le forze di polizia stanno ulteriormente potenziando i pattugliamenti con l'obiettivo di stroncare sul nascere ogni forma di reato. Ogni giorno in tal senso vengono identificate decine di persone. Si effettuano accertamenti nelle aree verdi e si cerca soprattutto di tutelare i più giovani visto che l'età media dei ragazzi di chi si avvicina al mondo degli stupefacenti è sempre più basso. Nel caso specifico del sequestro da mezzo chilo gli investigatori dell'Arma proveranno attraverso la videosorveglianza comunale a verificare se esista un possibile identikit della persona che ha occultato tra la vegetazione di un condominio quello scomodo involucro.