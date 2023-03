Rissa al cinema, fuggi fuggi in sala: arriva la Polizia

Doveva essere un martedì sera di relax davanti ad un buon film al cinema porto Astra di via Santa Maria Assunta alla Guizza. Si è trasformato in un Far West con fuggi fuggi generale dalla platea e intervento della polizia per riportare un briciolo di ordine. E' successo tutto il 7 marzo dopo le 23.

Il racconto

Mentre era in visione il film Cree III pare che uno degli spettatori abbia cominciato a disturbare gli altri presenti. Sono volate parole grosse con le persone che erano sedute vicino all'esagitato. Dalle parole si è passati in pochi minuti alle vie di fatto e sono volati calci e pugni. La proiezione è stata sospesa e sono state accese le luci. Buona parte dei presenti ha preferito tagliare la corda e tornarsene a casa. Qualcuno, preoccupato che la situazione potesse degenerare, ha chiamato il 113 e in pochi minuti alla sala è arrivata una pattuglia della sezione Volanti della Questura. I protagonisti della rissa e della successiva colluttazione hanno fatto perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

La proiezione è ripartita

Nessuna delle persone, loro malgrado, coinvolte nella rissa ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Sta di fatto che non appena la polizia, con il supporto anche di una pattuglia dell'Arma, è riuscita a riportare la calma in sala, la proiezione del film è ripartita. Per identificare lo spettatore che ha creato panico in sala gli investigatori della Questura visioneranno le immagini della videosorveglianza del cinema. Sarebbero futili motivi le cause del fuori programma. Forse il protagonista in negativo, dall'età di circa cinquanta anni e originario del Nord Africa, si trovava in stato di alterazione psicofisica dovuta ad una smodata assunzione di bevande alcoliche.