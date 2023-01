Rissa tra stranieri con due feriti: identificati i tre colpevoli dell'aggressione

La Polizia di Stato di Padova, in relazione ai fatti avvenuti la sera del 7 gennaio in via Roma in cui sono rimasti feriti due cittadini stranieri, ha effettuato una serie di accertamenti che hanno consentito di risalire all’identità degli aggressori.

Le indagini

Si tratta di tre tunisini, già conosciuti per avere a carico diversi precedenti di polizia in materia di stupefacenti e per reati contro la persona e contro il patrimonio, che verranno deferiti all’autorità giudiziaria. Sono tutti irregolari sul territorio dello Stato, senza fissa dimora e due di loro sono già stati espulsi dal locale ufficio Immigrazione lo scorso anno. La dinamica della lite e le modalità dell’aggressione ai danni dei due connazionali sono attualmente in fase di accertamento.

Le reazioni

L'episodio, avvenuto in pieno centro, suscitò il malessere di residenti e commercianti. L'intervento a tempo di record delle forze dell'ordine ha riportato ottimismo tra la gente che chiede quotidianamente controlli serrati per potersi muovere in sicurezza e non rischiare di incappare in situazioni di pericolo per la propria incolumità.