Botte in pieno centro, ragazzo finisce al pronto soccorso

Botte all'ora dell'aperitivo. Scazzottata in pieno centro a Padova sabato 1 aprile attorno alle 19. Dai primi riscontri raccolti la rissa si sarebbe consumata in piazza Cavour. Non è dato sapere cosa abbia scaldato gli animi sta di fatto che un giovane è finito ko dopo un cazzotto ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Cosa è successo

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato tempestivo. Sul luogo della baruffa sono arrivati gli agenti della sezione Volanti che hanno provveduto ad identificare i presenti cercando di ricostruire la vicenda. A scatenare la contesa sarebbero stati futili motivi, dissapori tra gruppetti di giovanissimi tra cui anche alcune ragazze che sono sfociati nelle botte. Anche grazie alla videosorveglianza e alle informazioni reperite sul posto, gli investigatori della Questura confidano di identificare l'autore dell'aggressione che ha mandato in ospedale un ragazzo italo dominicano.