Il cane e la sua cuccia nella cucina del ristorante: stangata la proprietaria

Quando i militari del Nas (Nucleo Antisofisticazione) sono entrati nella cucina del ristorante, hanno trovato ad aspettarli uno splendido cane, con la relativa cuccia e la ciotola della pappa. Insomma, niente di drammatico se non ci si trovasse in un posto dove l'igiene e la pulizia devono essere alla base di un servizio impeccabile alla collettività. Ieri 20 febbraio, i carabinieri hanno stangato la titolare di un noto locale di via San Pietro in centro a Padova. Evidenziate dal sopralluogo condizioni igienico sanitarie precarie, non in linea con quanto previsto dalla legge.

Cosa è successo

Il Nucleo Antisfofisticazione e Sanità di Padova, coordinato dal capitano Massimo Andreozzi, nell'ambito dei controlli ordinari nel settore della ristorazione, hanno accertato nel locale del centro varie carenze igienico sanitarie e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo che sono state segnalate all'autorità sanitaria per imporne il ripristino. Durante il sopralluogo, quando i carabinieri sono entrati negli spazi adibiti a cucina hanno anche trovato il cane della proprietaria con annessa cuccia. Alla titolare dell'attività, una donna di 53 anni, sono stati contestati illeciti amministrativi, per un importo complessivo di 3mila euro. Obiettivo dichiarato del Nas è quello, attraverso un'attività quotidiana, è quello di tutelare la sicurezza degli utilizzatori finali dei generi alimentari, ma anche tutelare tutte quelle attività economiche che, a fronte di spese di denaro e di tempo, presentano alla clientela locali puliti e completamente a norma.