Investimento sui binari a Mestre, disagi anche allo scalo di Padova

Una donna di circa 20 anni residente a Venezia oggi, 9 marzo, nelle prime ore del pomeriggio è stata investita da un treno non distante dalla stazione di Mestre. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polfer. Si ipotizza il gesto di autolesionismo. La tragedia ha comportato il blocco della circolazione su rotaia per diversi minuti. Tempo necessario alle forze di polizia e ai sanitari di completare gli accertamenti e rimuovere i resti della donna e portarli all'istituto di Medicina legale.

Ritardi

Ad essere stata bloccata è la linea Padova-Venezia. Numerosi treni hanno patito ritardi. Si calcola che i singoli treni in transito abbiano accumulato ritardi fino a 120 minuti. La viabilità su rotaia è tornata alla normalità soltanto in tarda serata quando il pubblico ministero di turno ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. Ad essere penalizzato sono stati soprattutto i treni a lunga percorrenza. Inevitabili le tensioni tra i passeggeri che si sono trovati costretti a ritardi non previsti.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678