Addio a Sergio Rodella, creava l'arte e gli dava la vita

Quando l'amministrazione comunale di Noventa Padovana, in accordo con i colleghi di Stra e Vigonovo decisero di creare un cippo commemorativo in onore di Rosario "Sasà" Sanarico, il sommozzatore della Polizia di Stato morto nelle gelide acque del Brenta nel tentativo di recuperare il corpo di Isabella Noventa, la segretaria di 55 anni di Albignasego, lo scultore Sergio Rodella si offrì subito per comporre l'opera che ancora oggi svetta nel luogo della tragedia. Ebbene, questo era l'artista, amato da tutti, sublime nel suo modo di creare, che lascia un vuoto in tutta la comunità del Padovano, ma anche su scala regionale e nazionale.

Il lutto

E' mancato sabato 17 dicembre Sergio Rodella, 73 anni, residente a Tombelle di Vigonovo in provincia di Venezia, dopo aver vissuto buona parte della sua vita a Noventa Padovana, E' stato per anni docente all'istituto Selvatico di Padova. Lascia nello strazio il figlio Emanuele e la nuora Elisa oltre al nipote Davide. L'ultimo saluto al "maestro" è fissato per mercoledì 21 dicembre nella chiesa di Vigonovo.

Un grande della scultura

Il suo modo di creare l'ha reso uno dei più apprezzati scultori su scala nazionale. E' stato addirittura paragonato agli artisti del marmo del Seicento. Tra le sue opere più apprezzate, la Madonna in marmo e Cristo risorto in bronzo che si trovano nella chiesa di Sant'Agostino ad Albignasego. Tanti aspiranti scultori, ma anche colleghi di spessore l'hanno preso ad esempio nel suo stile. Lui, Rodella, non si è mai tirato indietro quando è stato il momento di insegnare l'arte, far crescere nuove leve. E' stato un signore nella vita e nel lavoro fino all'ultimo respiro.

Il ricordo del Governatore

«Con Sergio Rodella il Veneto perde un artista eccelso, che ha sparso il suo talento di scultore a livello locale, nazionale e internazionale. Un male incurabile l’ha

prematuramente portato via, ma le sue opere rimangono nella storia, da Albignasego, Fossò, Vigonovo e Sarmeola fino alla Scalinata Santa in Vaticano e alla Cattedrale di Oviedo in Spagna». Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ricorda la figura dell’artista e scultore scomparso a causa di una malattia. «Esprimo il mio cordoglio – aggiunge Zaia – alla sua famiglia, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, a tutto il mondo dell’arte. Ogni opera di Rodella - ha concluso Zaia - è stata creata con amore, espressività totale, genio, come nel caso delle copie dell’uomo della Sindone, realizzate scolpendo la materia dopo aver tratto un modello proprio dalla Sacra Sindone. Ci mancherà, ma grazie ai suoi lavori rimarrà immortale».