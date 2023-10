Deruba un ambulante al mercato, ma viene arrestata

Si è intrufolata tra i banchi del mercato di piazza della Frutta a Padova. Qui è riuscita a rubare 40 euro ad uno degli ambulanti intenti a lavorare. E' successo ieri mattina 4 ottobre nel cuore della città. I carabinieri allertati dalle grida della vittima sono riusciti a rintracciare la responsabile che è stata bloccata e arrestata. Deve rispondere dell'accusa di tentata rapina.

La cronaca

Nei guai è finita una cittadina di 28 anni bulgara in Italia senza fissa dimora per tentata rapina. La pattuglia già presente in zona per il mercato settimanale, visto il trambusto, ha fermato una ragazza intenta a fuggire per i banchi del mercato. Sentito l’ambulante che le correva appresso, la ragazza intenta a guardare gli abiti appesi nello stand, ha asportato la somma di 40 euro dalla cassa, ma scoperta dal proprietario ha iniziato a tirare calci ed a fuggire tra la gente. I militari, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno perquisito la donna che è stata trovata in possesso del denaro sottratto che è stato restituito all’avente diritto mentre lei è stata arrestata e portata presso le camere di sicurezza della stazione carabinieri di Padova Principale in attesa del rito direttissimo.