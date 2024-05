Ruba un paio di occhiali da una minicar, scoperto e arrestato

Tradito da alcuni passanti che l'hanno sorpreso a rubare dentro l'abitacolo di un'auto. Ieri 27 maggio i carabinieri hanno arrestato per tentato furto aggravato un uomo di 28 anni originario della Libia. A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti di via Speroni a Padova che l'hanno notato in comportamenti sospetti mentre armeggiava dentro una minicar.

Cosa è successo

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato un 28enne di origini libiche, irregolare, già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso del pomeriggio in via Speroni del centro di Padova dove è stato segnalato alla linea 112 un giovane di origini nord africane che stava cercando di forzare la portiera destra di una minicar parcheggiata. L’equipaggio tempestivamente intervenuto ha individuato e fermato il ladro segnalato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un paio di occhiali da vista poco prima asportati dall’interno dell’autovettura. Quanto rinvenuto è stato restituito, dopo che la vittima del furto ha riconosciuto la refurtiva. Per lo straniero sono scattate le manette. Dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.