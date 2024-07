Ruba vestiti dai garage di un condominio, arrestato

Era convinto fosse un gioco da ragazzi razziare i garage di un condominio, ma per un ladro di 24 anni, originario della Guinea e residente a Padova, noto alle forze dell'ordine sono arrivate le manette. Ieri sera 9 luglio su richiesta ala linea del 112 una pattuglia del Radiomobile di Padova è andata in via Fistomba all'altezza di un condominio. Alcuni residenti che hanno dato l'allarme, infatti, hanno notato dei box aperti ed uno sconosciuto allontanarsi a piedi.

L'arresto

I militari raccolta la descrizione del soggetto, lo hanno rintracciato e fermato non distante dalla zona dei furti. Sottoposto a perquisizione personale hanno trovato nello zaino del giovane dei capi di abbigliamento da donna, asportati in precedenza oltre a materiale per lo scasso (cacciavite, chiave inglese e forbici da elettricista) presumibilmente usato per scardinare le porte dei garage. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, mentre l’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza del comando provinciale di Padova in attesa del rito direttissimo, come disposto dall'autorità giudiziaria.