Santi Allegra a capo del compartimento Polstrada del Veneto

Cambia il comandante del compartimento della Polizia Stradale per il Veneto. Dopo due anni e mezzo abbondanti di onorato servizio Ottavio Aragona lascerà il comando. E' stato nominato nuovo questore della provincia di Lecco. E’ un ritorno in Lombardia per il funzionario che in Lombardia aveva già rivestito nell’ultimo decennio incarichi presso la Questura di Lodi, Varese e Milano, dove, dopo essere stato dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale aveva ricoperto le funzioni di vicario del Questore.



Al suo posto, a partire dal primo agosto 2022 gli subentra Santi Allegra, funzionario proveniente dall'ufficio centrale ispettivo del Ministero dell'Interno, ma con esperienze già maturate in Veneto, dove ha ricoperto recentemente l'incarico di vicario del questore di Rovigo ed ha iniziato la propria carriera quale responsabile della sezione antidroga della Squadra mobile di Verona.