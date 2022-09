Moto contro auto, motociclista in prognosi riservata. Si cercano testimoni

Grave incidente stradale oggi, 23 settembre alle 8 del mattino al confine tra il comune di Padova e quello di Limena. L'impatto è avvenuto in via Po sotto il comune di Padova all'altezza di via Pierobon che è già inserita nel territorio di Limena.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale euganea si sono venuti a scontrare un'auto preveniente da via Pierobon condotta da M.M. di 76 anni e una moto con in sella M.Z. di 47 anni. Entrambi i protagonisti dello schianto vivono in città. Il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. E' stato soccorso dal personale medico del Suem 118 e trasportato in ospedale. Si trova in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Dopo aver messo al corrente dell'incidente l'autorità giudiziaria si è convenuto di sequestrare i mezzi coinvolti in attesa di avere un quadro definitivo del ferito.

L'appello

La Polizia locale di Padova che sta ricostruendo quando accaduto cerca testimoni in grado di fornire la propria versione dei fatti e quindi fare maggiore chiarezza sulle cause che hanno portato allo schianto. Durante le operazioni di soccorso, i carabinieri hanno collaborato e monitorato la viabilità. Il traffico è proseguito a singhiozzo per circa novanta minuti. Tempo necessario agli operatori di completare l'intervento.