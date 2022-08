Donna "007" dopo lo scippo mette i poliziotti sulle tracce dei malviventi

Donna scippata della borsa, riesce a memorizzare la targa dei malviventi e chiama il 113. E' successo ieri pomeriggio, 2 agosto 2022, in via dei Colli a Padova. La vittima, quarantasei anni padovana, stava passeggiando quando ad un tratto le si è avvicinata una Opel Corsa con due persone a bordo. Il passeggero con una mossa fulminea le ha strappato la borsa e il complice ha accelerato per fuggire. La donna, che per pura casualità non ha riportato danni fisici dall'azione violenta dei due malviventi, ha subito chiesto aiuto. Sul luogo della segnalazione è arrivata una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura.

Con la targa e il modello dell'auto in mano, gli agenti hanno individuato il mezzo ed il suo utilizzatore abituale. Quest'ultimo è stato portato in Questura, ma di fronte alle domande degli agenti non ha fornito informazioni utili alle indagini. Per questo motivo è stato denunciato per favoreggiamento personale. L'Opel Corsa è stata sequestrata. Nel proseguo dell'attività i poliziotti delle "Volanti" hanno rintracciato in via Tassinari la borsa poco prima strappata dalla spalla della vittima e dopo tutti i verbali di rito l'hanno restituita alla legittima proprietaria.