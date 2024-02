Ore d'angoscia per una ragazza di 23 anni scomparsa

La Questura di Padova ha ricevuto ieri 31 gennaio la denuncia di scomparsa di una ragazza di 23 anni Chiara Levorato, residente all'Arcella. A formalizzarla è stata la madre, che da quanto si è appreso, non ha più notizie di chiara dal 24 gennaio. Gli agenti della sezione Volanti la stanno cercando in tutte le zone della città per assicurarsi che stia bene. Anche le amiche più strette attraverso i social hanno diramato le ricerche con la speranza di ritrovare la giovane il prima possibile e sana e salva. L'ultima volta che è stata vista era vestita con un paio di pantaloni scuri e indossava una felpa rosa. Chiunque la incontrasse può favorire le indagini della Questura rivolgendosi al 113

per chiedere un tempestivo intervento.

Ricerche non facili

Pare che la ragazza non abbia un telefono cellulare personale ed è quindi difficoltoso contattarla. Da tempo ama vivere in maniera indipendente e di fatto tutto questo non agevola l'operato delle forze dell'ordine. Quello che la famiglia chiede e auspica è di avere notizie confortanti sullo stato di salute della adorata Chiara.