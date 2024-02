Ritrovata sana e salva in zona stazione la ragazza di 23 anni

Oggi pomeriggio primo febbraio gli agenti della Squadra Mob ile hanno intercettato in zona stazione ferroviaria la ragazza di cui si erano perse le tracce da circa una settimana. E' stata trovata in condizioni accettabili. La notizia è stata prontamente diramata alla famiglia che ha tirato un sospiro di sollievo dopo la comprensibile paura. L'auspicio è che ora Chiara possa trovare un po' di serenità.

Cosa è successo

La Questura di Padova ha ricevuto ieri 31 gennaio la denuncia di scomparsa di una ragazza di 23 anni Chiara Levorato, residente all'Arcella. A formalizzarla è stata la madre, che da quanto si è appreso, non ha più notizie di Chiara dal 24 gennaio. Gli agenti della sezione Volanti e i colleghi della Squadra Mobile hanno subito attivato le ricerche in tutte le zone della città per assicurarsi che stia bene. Anche le amiche più strette attraverso i social hanno diramato le ricerche con la speranza di ritrovare la giovane il prima possibile. L'ultima volta che è stata vista era vestita con un paio di pantaloni scuri e indossava una felpa rosa. Chiunque la incontrasse può favorire le indagini della Questura rivolgendosi al 113

per chiedere un tempestivo intervento.