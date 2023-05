Manca da casa da tre giorni: paura per le sorti di un settantacinquenne

Ore d'angoscia in città per un settantacinquenne di cui ormai da qualche giorno si sono perse le tracce. Carabinieri, volontari e Vigili del fuoco stanno cercando in ogni angolo della città nel tentativo di ritrovarlo in vita. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sabato scorso, 6 maggio, si è allontanato da casa con la bicicletta Ivano Dalle Fratte 75 anni padovano, sacrestano e corista della parrocchia del Tempio della Pace. I carabinieri della Stazione di Padova Principale, a cui si è rivolto il fratello convivente, lo stanno cercando in zona industriale ove pare sia stato visto l'ultima volta. Nel pomeriggio odierno si sono aggiunti anche i Vigili del Fuoco che stanno perlustrando il vicino tratto del Piovego. E' stata proprio la famiglia a chiedere che venisse divulgata la foto per riuscire a trovarlo o comunque a sensibilizzare la collettività a mettersi in contatto con le forze dell'ordine nel caso lo trovassero per strada.