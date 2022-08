Blitz di "Ultima generazione" alla cappella degli Scrovegni, tre denunciati

Questa mattina, 21 agosto 2022, alle 10,45 tre attivisti del movimento ambientalista “Ultima generazione” sono entrati nella Cappella degli Scrovegni pagando il biglietto fingendosi turisti. Una volta entrati, due di loro si sono incatenati alla balaustra in metallo che si trova all’interno. Il terzo ha steso a terra uno striscione riportante la scritta “ultima generazione no gas e no carbone”.

Agenti della sezione "Volanti" e personale Digos prontamente intervenuti hanno identificato i tre, trentenni italiani, che sono stati poi accompagnati negli uffici della Questura. Nessun danno al sito è stato accertato a seguito di un accurato controllo effettuato dagli agenti unitamente al personale del museo. I tre attivisti sono stati denunciati per interruzione di un ufficio o pubblico servizio e per non aver preavvisato l’iniziativa di protesta posta in essere.

I manifestanti hanno riferito: «Il collasso è alle porte, primi segnali già evidenti. “I primi segnali chiari e forti della fine del nostro mondo e del suo equilibrio come lo conosciamo sono già davanti ai nostri occhi. Aumento delle temperature, siccità e desertificazione, scioglimento dei ghiacciai, surriscaldamento dei mari ed eventi metereologici estremi sempre più frequenti porteranno al capovolgimento della nostra quotidianità».

Tra le richieste formulate dai tre rappresentanti, quella di interrompere immediatamente la riapertura delle centrali a carbone dismesse e cancellare il progetto di nuove trivellazioni per la ricerca ed estrazione di gas naturale.