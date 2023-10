Tabaccaia picchiata e rapinata: madre e figlio condannati

Alla fine la tabaccaia rapinata e picchiata la sera del 9 dicembre del 2017 ha ottenuto giustizia. A seguito della violenta aggressione a scopo di rapina ai danni della commerciante di Albignasego, una mamma e un figlio sono stati condannati a 6 anni di reclusione. Il pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare del fascicolo d'indagine, di fronte ai giudici del tribunale colleggiale aveva addirittura chiesto per entrambe 7 anni di carcere. Destinatarie del provvedimento sono state Bruna Hodorovich di 47 anni, originaria di Piove di Sacco e Donovan Fulle, nativa di Chioggia (Venezia), entrambe dimoranti a Cavarzere (Venezia) in un campo nomadi.

Cosa è successo

Il violento assalto, come detto, è avvenuto il 9 dicembre del 2017. La vittima, poco prima delle 20 ha chiuso il negozio in via Roma ad Albignasego per tornare a casa in zona Montà a Padova. Giunta in via Benussi ha atteso qualche secondo che si aprisse il cancello elettronico di casa, ma è stata raggiunta da un bandito con il volto travisato da passamontagna e due calzini a coprirgli le mani. Quest'ultimo, identificato poi in Aramis Floriani, già uscito dal processo quattro anni fa con una condanna in rito abbreviato, ha tentato di portarle via la borsa con l'incasso di giornata: 4.500 euro. La vittima non si è arresa e ha provato a resistere al malvivente. Nella contesa è riuscita a togliere i calzini dalle sue mani. Il bandito invece di darsi a precipitosa fuga, con un complice, è riuscito a far uscire la donna dall'auto. La tabaccaia è stata colpita con calci e pugni. Poi è stata immobilizzata e i malviventi sono fuggiti su una Golf scura condotta da un terzo complice, facendo perdere le proprie tracce.

Seguita dal negozio a casa

L'attività investigativa partita in tempo reale ha permesso di scoprire come la vittima sia stata seguita dai tre nomadi in tutto il tragitto da Albignasego a Montà. Insomma, la banda attendeva solo il momento propizio per entrare in azione. I calzini repertati in via Benussi sono stati consegnati ai Ris di Parma per le indagini di rito. Sono state rinvenute tracce che hanno messo nei guai Floriani. Per identificare gli altri due banditi fondamentale è stato il riconoscimento della targa dell'auto utilizzata per la fuga. Ne è seguita un'attività tecnica sulle celle telefoniche che ha cristallizzato le utenze di Bruna Hodorovich e Donovan Fulle sulla scena del crimine. Ora il terzetto avrà tutto il tempo per riflettere su quello che ha commesso.