Sequestrati e portati in canile i cani che hanno aggredito la 83enne

Giovedì scorso 18 aprile in un appartamento di via Alberto Riva Villasanta a Mortise cinque di otto cani si sono accaniti contro una donna di 83 anni procurandole ferite devasti soprattutto agli arti superiori. Ora l'anziana è ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Nelle prime ore della mattinata odierna 23 aprile i carabinieri della stazione di Padova Principale, unitamente al personale della Polizia Provinciale hanno sequestrato gli otto cani come richiesto dal pubblico ministero Marco Brusegan. Gli animali sono stati portati al canile sanitario di Rubano dove saranno sottoposti ad un periodo di rieducazione. Poi potranno essere adottati.

Guai per la figlia della ferita

Nel frattempo ieri 22 aprile, lo stesso sostituto procuratore Marco Brusegan ha iscritto sul registro degli indagati la figlia dell'anziana donna rimasta ferita e titolare degli otto cani. La donna dovrà rispondere di malgoverno di cani e lesioni colpose. Verranno effettuate in tal senso tutte le verifiche del caso per capire come mai in un ambiente così piccolo, fossero stati parcheggiati gli animali che giovedì hanno rischiato concretamente di togliere la vita all'anziana signora. Oggi quando i cani sono stati portati via dai carabinieri i residenti hanno tirato un sospiro di sollievo: da tempo vi era il pericolo concreto che potese accadere qualcosa di grave.