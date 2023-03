Bigiotteria potenzialmente pericolosa: maxi sequestro sull'asse Padova-Milano

Maxi sequestro messo a segno dalla Guardia di Finanza nella zona industriale di Padova. I finanzieri del comando provinciale di Padova hanno tolto dal mercato oltre un milione di articoli di bigiotteria con il marchio "nichel free". L'operazione, coordinata dal maggiore Nicola Gazzilli, è nata da un semplice controllo di iniziativa che mirava al contrasto del commercio di prodotti irregolari. Il fiuto investigativo delle Fiamme Gialle ha portato ad un'azienda all'interno del centro ingrosso Cina di corso Stati Uniti. I militari si sono concentrati su un banco che metteva in vendita bigiotteria.

Nichel free

Durante gli accertamenti i militari hanno appurato che i singoli prodotti riportavano la dicitura "nichel free", ma che le etichette erano state apposte in modo arbitrario e direttamente dal rivenditore, senza effettuare i test previsti dalla normativa vigente per garantire la veridicità di quanto riportato. Tutto questo in violazione delle prescrizioni legate alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche contenute in ogni singolo prodotto. Il successivo controllo dei locali adibiti a magazzino ha permesso di rinvenire e sequestrare 3.800 prodotti. La contestuale analisi documentale ha fornito ulteriori spunti investigativi per ricostruire la filiera commerciale, permettendo di risalire all’importatore operante nella provincia di Milano nel comune di Lacchiarella. Per tali motivi sono state estese le attività di perquisizione alla società lombarda anch'essa gestita da personale cinese, che aveva stoccato nei propri depositi un ulteriore milione di articoli della stessa specie, anch’essi sottoposti a sequestro.

Frode in commercio

I due imprenditori controllati in corso Stati Uniti e a Lacchiarella sono stati denunciati alle procure di Padova e Pavio per frode in commercio mentre la società milanese è stata anche segnalata all'autorità giudiziaria competente per non aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire i delitti contro l'industria e il commercio. Gli interventi della Guardia di Finanza nello specifico settore s’inseriscono nel più ampio contesto dell’impegno del Corpo nella tutela del mercato dei beni e dei servizi, a garanzia dei consumatori, della libera concorrenza e dei commercianti rispettosi delle regole.