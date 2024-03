Giocattoli e strumenti informatici contraffatti: sequestro record in zona industriale

Ieri 29 febbraio, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione)di Padova coadiuvati dal personale Adm (agenzia dogane e monopoli) dell'ufficio di Padova, hanno effettuato un maxi sequestro di merce contraffatta e potenzialmente rischiosa per la salute. Si tratta di un'attività giunta al suo felice epilogo a seguito di decine di accertamenti effettuati sul territorio.

Controlli in zona industriale

I militari, d’iniziativa, hanno effettuato un’attività ispettiva in due magazzini del capoluogo gestito da cittadini cinesi. Nel primo, un magazzino deposito di via Portogallo, hanno provveduto al sequestro di 128 pallet, contenenti 65mila articoli per bambini, tra giocattoli e peluches, del valore stimato di 550mila euro, a marchio registrato, contraffatti e quindi potenzialmente nocivi alla salute. Stessa sorte è toccata a oltre 45mila articoli elettronici tra portachiavi e smartwatch di noti marchi, risultati anch’essi contraffatti e quindi potenzialmente dannosi per la salute del valore stimato di circa euro 2milioni 500mila euro.

Le indagini

Le attività per completare di repertare, sequestrare e catalogare la merce, per un valore commerciale complessivo stimato superiore ai 3 milioni di euro, sono ancora in corso. Il materiale sarà sottoposto ad analisi chimiche di laboratorio volte alla ricerca di sostanze tossiche nonché ad accertamento delle contraffazioni. Sono in corso gli accertamenti volti ad acclarare le responsabilità penali in capo agli imprenditori interessati. Attività di questa portata proseguiranno senza sosta in tutte le zone di competenza con il fine ultimo di tutelare la sicurezza degli utilizzatori finali della merce posta in vendita.