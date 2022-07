In tasca aveva diverse dosi di shaboo: spacciatore denunciato

Lo shaboo è una delle droghe più ricercate tra gli assuntori con gli occhi a mandorla. E' una sostanza stupefacente sintetica, dall’effetto eccitante, proveniente dalle Filippine, che si presenta in forma di granuli e si consuma fumandola in pipette. Ieri sera, 26 luglio 2022 è arrivata l'ennesima conferma su come l'illecita attività di spaccio di shaboo sia nelle mani cinesi. I carabinieri durante un servizio di pattugliamento del territorio in in Aspetti a Padova, hanno notato un cittadino cinese che si muoveva a piedi con fare sospetto. Hanno così deciso di fermarlo per identificarlo.

Alla vista del personale in divisa l'uomo, identificato poi in F.S. di 41 anni, non ha avuto modo di tentare alcuna fuga. Ai carabinieri non è passato inosservato il suo atteggiamento piuttosto nervoso. Si è così deciso di procedere ad una perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 10 grammi di shaboo in cristalli liquidi, suddivisi in tre involucri. La droga è stata sequestrata mentre il cittadino cinese è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.