Incidente alle Acciaierie Venete: una pioggia di commenti

Nella tarda serata odierna, 27 ottobre, sull'incidente alle Acciaierie Venete sono intervenuti Michele Iandiorio, segretario generale della Fiom Cgil di Padova, e Luca Gazzabin, segretario generale della Fim Cisl Padova. «Nel pomeriggio di venerdì 27 otobre alle 13 nel reparto delle lavorazioni a caldo è avvenuta un’esplosione durante la lavorazione dell’acciaio. La postazione occupa una squadra di operai specializzati, che è una della più a rischio dell’intero impianto, proprio per la particolarità delle operazioni di fusione. Quatro lavoratori sono stati investiti dallo scoppio che è stato sentito in tuto il circondario. Subito sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, le ambulanze con il personale medico, la polizia, i carabinieri, i pubblici ministeri Luisa Rossi e Marco Brusegan, e i tecnici dello Spisal. I lavoratori feriti sono stati prontamente assistiti e ricoverati in ospedale a seguito dell’esplosione. Una donna è stata dimessa in serata, due sono tratenuti per accertamenti e uno di loro ha riportato diverse ustioni ed è in prognosi riservata». E ancora: «Come sindacati esprimiamo massima vicinanza ai lavoratori coinvolti e alle loro famiglie, possiamo solo immaginare la loro apprensione di queste ore. Bisogna intervenire per invertire la rota ed eliminare la possibilità che situazioni a rischio come quella verificatasi oggi possano verificarsi, fra le altre cose il capannone in cui si è verificata l’esplosione odierna è lo stesso coinvolto nella tragedia del 2018». Hanno concluso: «A 5 anni di distanza vogliamo sotolineare che non si è ancora concluso il procedimento penale che coinvolge la dirigenza di Acciaierie Venete per la morte di Marian Bratu e Sergiu Todita e che alla luce di questa nuovo evento crediamo sia necessaria un ulteriore approfondimento delle condizioni di sicurezza del capannone e dei reparti di lavorazione a caldo. Attendiamo l’esito degli accertamenti dello Spisal e delle forze dell’ordine, ma non possiamo non dire che solo la casualità ha fato sì che non ci fosse un altro morto da piangere come conseguenza di quello che è accaduto oggi. Nelle prossime ore stabiliremo con le RSU eventuali azioni da intraprendere per la sicurezza dell’impianto e, sopratutto, per la salvaguardia dei lavoratori». Hanno dichiarato in serata Rovigo.

Aldo Marturano

Incidente ad Acciaierie Venete: il commento di Aldo Marturano, segretario generale Cgil Padova: «La notizia del grave incidente successo oggi alle Acciaierie Venete in riviera Francia a Padova, con il coinvolgimento e ferimento di tre lavoratori sorpresi dalla deflagrazione mentre stavano svolgendo le proprie mansioni all’interno dei reparti, non può che destare forte preoccupazione e sollevare inquietanti interrogativi sullo stato di sicurezza all’interno di una delle più importanti realtà industriali del

nostro territorio. Saranno le forze preposte, magistratura, polizia giudiziaria e Spisal - ha proseguito - a stabilire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto è successo ma come Cgil di Padova non possiamo non ricordare che questa fonderia, già 5 anni fa, è stata teatro di un terribile incidente costato la vita a due lavoratori. Un incidente il cui iter giudiziario non è ancora giunto a conclusione e per cui le famiglie delle vittime aspettano ancora di ottenere giustizia. Non è accettabile che dopo

quanto già successo, nella stessa azienda si possano verificare nuovamente incidenti simili e non ci sia la garanzia di completa e totale sicurezza in ogni suo reparto. Chiediamo che questo venga fatto al più presto e venga convocato un tavolo per poter discutere ad ampio raggio della salute e sicurezza nei posti di lavoro nell'intero territorio padovano. Sono anni che aspettiamo l'incremento del numero degli ispettori Spisal da parte della Regione e che venga data piena realizzazione al protocollo

sulla sicurezza siglato dalla stessa proprio dopo l’incidente di 5 anni fa. Ma purtroppo è sempre più evidente che siano solo i sindacati ad avere a cuore la tematica visto che governo nazionale e regionale, nonostante il numero delle vittime e degli infortuni sul lavoro non accenni a diminuire, non sembrino voler fare niente di concreto per fermare questa autentica strage quotidiana».

Vanessa Camani

Sull'incidente avvenuto oggi 27 ottobre alle 13 alle Acciaierie Venete di corso Francia nella zona industriale di Padova è intervenuta Vanessa Camani, capogruppo del Pd Veneto: «Esprimiamo tutta la vicinanza e seguiamo con forte apprensione le notizie riguardanti le condizioni dei tre operai coinvolti nell'esplosione che si è verificata presso le Acciaierie Venete. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro: una scia che in Veneto sta segnando soprattutto negli ultimi mesi una escalation inarrestabile. Colpisce in particolare il fatto che già nel 2018, nello stesso reparto nel quale si è verificata l'esplosione, si registrò un altro incidente. È chiaro che, anche da parte della Regione non è più rinviabile la messa in campo di un intervento istituzionale massiccio per la sicurezza sul lavoro».