Ultima Generazione, la solidarietà dei comitati ambientalisti

Con un comunicato congiunto a firma Laboratorio Pontevigodarzere, ADL Cobas, CSO Pedro, Friday for Future Padova, Comitato Zero PFAS, Prandina Parco della Città Palestro 30 e lode, Comitato 2Sì Acqua Bene Comune, Comitato No Quarta linea Inceneritore Padova, Comitato Padova Nord, Comitato Stanga, i vertici delle singole sigle hanno voluto manifestare la loro solidarietà ai militanti di Ultima Generazione, oggetto ieri mattina 3 maggio all'alba, di una perquisizione domiciliare da parte di personale della Digos. Il comunicato arriva dopo che già ieri sera l'Università aveva trasmesso massima solidarietà alle persone oggetto degli accertamenti della Digos.

La solidarietà

«Ieri mattina - si legge nella nota congiunta - la Digos ha effettuato quattro perquisizioni a carico dei ragazzi di Ultima Generazione per i fatti, peraltro non consumati, del 12 aprile, quando la polizia ha fermato alcuni di loro con gessetti e cartelli alla mostra di Monet e li ha condotti in Questura senza che potessero realizzare alcuna azione dimostrativa. Continuiamo a chiederci quali sono le basi concrete di provvedimenti di questo tipo, agganciati ad intenzioni e non a fatti concreti, che si presume sarebbero stati comunque di modesta entità. L’accanimento nei confronti di questi attivisti e di chi oggi si batte contro lo sterminio ambientale - prosegue la nota - le guerre, il genocidio, la miseria e la segregazione a cui si condannano i cittadini della terra, rasenta la distopia. Oltre alla persecuzione da parte delle forze repressive dello Stato, ogni tanto abbiamo anche privati cittadini che fanno i giustizieri menando le mani senza che la Polizia muova foglia (come è accaduto agli attivisti di UG durante la maratona cittadina). Il mondo alla rovescia è esattamente quello dove la grande criminalità economica ed ambientale e i mercanti di morte possono dormire tra due cuscini, mentre gli occhi sono puntati da un’altra parte, su chi denuncia i guasti prodotti da un modello di sviluppo distruttivo e insostenibile. Un mondo dove c’è chi persiste, a dispetto delle evidenze, a non guardare la luna ma il dito che la segna, nel quale i responsabili del disastro in atto non esitano ad attirarci nel baratro con loro».