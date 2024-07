Spaccio al bar Chiesa, il questore sospende la licenza del locale

Ieri 17 luglio è stato notificato da personale della Squadra Amministrativa della Questura di Padova, unitamente a personale dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il provvedimento a firma del questore della Provincia di Padova di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un esercizio pubblico di via San Salvatore a Camin, nella zona est della città. La licenza del titolare dell’esercizio, cittadino cinese di 26 anni, è stata sospesa per 30 giorni.

Le motivazioni

Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate nei pressi ed all’interno del bar. In particolare, il 10 luglio, a seguito di diverse segnalazioni relative ad una possibile attività di spaccio nei pressi del locale, personale della Squadra Mobile ha proceduto all’arresto di un cittadino di origini nordafricane di 48 anni che poco prima aveva ceduto nei pressi della porta di ingresso dell’esercizio una dose di cocaina in cambio di 40 euro ad un cinquantenne italiano. Successiva perquisizione personale effettuata a carico dello straniero ha permesso di riscontrare la presenza di ulteriori dosi di cocaina per un peso di 5 grammi. Inoltre il 9 luglio è stato effettuato un controllo degli avventori del locale da parte dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che ha portato all’identificazione di persone gravate da precedenti di polizia.