Esposto dei cittadini del quartiere: il questore chiude il minimarket

Ancora un locale di Padova nel mirino della Questura. Oggi, 22 febbraio, è stato notificato da personale della squadra amministrativa della locale divisione Pas il provvedimento a firma del questore che ha disposto la sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di commercio ad un minimarket di viale Arcella gestito da un cittadino cinese di 41 anni. Tale scelta è giunta per interrompere la concreta situazione di pericolo grave e attuale per la sicurezza pubblica venutasi a creare nel tempo a causa della presenza di persone potenzialmente pericolose. Il provvedimento di chiusura avrà durata di 15 giorni.

Cosa è successo

L’ordinanza è stata emessa a seguito di controlli effettuati dagli agenti della sezione Volanti dai quali è emerso che il market, con orario singolare di apertura dalle 21 alle 24 e dedito quasi esclusivamente alla vendita di bevande alcoliche, risulterebbe prevalentemente frequentato da cittadini extracomunitari clandestini e con precedenti per reati in materia di stupefacenti. In particolare, nel corso dell’ultimo controllo, due avventori sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale ed uno di loro è stato arrestato in quanto rientrato illegalmente prima dei 5 anni a seguito di precedente espulsione con rimpatrio. Ad avere un peso decisivo è stato inoltre un esposto dei residenti della zona in cui si segnala la presenza di persone, in prevalenza cittadini stranieri, verosimilmente dediti ad attività di spaccio che, durante la sera e la notte, entrano nel negozio acquistando bevande alcoliche che vengono poi consumate in strada creando disturbo. Accertato dunque che il negozio è conosciuto come luogo dove trovare alcolici anche quando la vendita è sospesa per legge, e considerata inoltre la natura di ritrovo del locale di persone dedite a traffici illeciti, è stata ravvisata la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività.