Spaccio di droga e frequentazioni equivoche: il questore sospende l'attività del bar

Il questore di Padova ha disposto ieri 22 agosto la chiusura temporanea di un bar di via Signorini per 15 giorni, con contestuale sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. In fase di verifica da parte della divisione Polizia Amministrativa sono emersi infatti diversi controlli effettuati nell'ultimo anno da parte del personale della sezione "Volanti" in occasione dei quali è stata documentata all'interno del bar la presenza di avventori con pregiudizi penali o di Polizia. Lo scorso 12 agosto, per esempio, sono state identificate otto persone, cinque delle quali con precedenti in materia di stupefacenti.

Come si è arrivati alla sospensione della licenza

Lunedì 21 agosto gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso un cittadino del Gambia a spacciare droga nel plateatico del bar di via Signorini. Inoltre sono stati identifi cati diversi avventori gravati da precedenti penali, uno di questi anche gravato di un precedente avviso orale. Al fine di interrompere la situazione di illegalità accertata, il Questore di Padova ha disposto la chiusura temporanea dell’attività del medesimo esercizio pubblico. L'area verrà costantemente monitorata dalle forze di Polizia con l'obiettivo dichiarato di bonificare l'area dal fenomeno dello spaccio che nel tempo ha creato non pochi disagi alla collettività.