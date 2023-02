Spaccata al bar Ellisse, il ladro fugge in bicicletta

Ladro solitario in bicicletta ha messo a segno oggi, 28 febbraio, alle 6 del mattino, un furto all'interno del bar di via Umberto I al civico 3. E' successo al locale Ellisse, frequentato ogni giorno da centinaia di clienti e avventori. Dopo aver sfondato una finestra è entrato nell'esercizio commerciale e dal registratore di cassa ha prelevato 100 euro prima di fuggire.

Il testimone

Un passante ha notato l'uomo fuggire. L'ha descritto come vestito di nero. Si sarebbe allontanato verso il centro città. L'allarme al 113 è stato immediato. Della vicenda si stanno occupando gli agenti della Questura. La Polizia scientifica nel frattempo ha effettuato un sopralluogo per verificare la presenza di possibili impronte lasciate dal malvivente. Si indaga tra gli sbandati che girano per il centro di Padova. Non è stata certamente la mano di un malvivente professionista ad agire, visto il magro bottino arraffato e il modo di operare. Di fatto a conti fatti i danni strutturali sono maggiori dei soldi arraffati.